Киев • УНН
Пресс-секретарь правительства Приска Тавено и ее команда подверглись нападению около 20 человек во время развешивания предвыборных плакатов во Франции. Один член команды был госпитализирован со сломанной челюстью, а четверо нападавших были арестованы.
Представитель французского правительства вместе со своей командой подвергся нападению во время предвыборной кампании. Это подтвердил премьер-министр Франции, передает Politico и сообщает УНН.
Детали
Пресс-секретарь французского правительства Приска Тевено и ее команда подверглись нападению нескольких человек в среду. По данным СМИ, на француженку и "ее команду" напали около 20 человек, когда они развешивали там предвыборные плакаты.
Справка
В воскресенье состоится второй тур парламентских выборов во Франции, которые проходят в сильно поляризованном политическом климате.
Тевено, член парламента Франции от партии президента Эммануэля Макрона "Возрождение", расклеивала предвыборные плакаты в своем округе в О де Сен, на западе Париж.
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После нападения группы агрессивных людей, Тевено не пострадала, но один из членов ее команды был доставлен в больницу со сломанной челюстью. Четверо нападавших были арестованы.
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