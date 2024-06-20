Во время ночных атак рф ранены 7 энергетиков, применяются графики почасовых отключений - Минэнерго

Враг в ночь на 20 июня совершил массированную атаку на энергетические объекты, есть повреждения оборудования и ранены 7 работников. Применяются ограничения электроснабжения потребителей. Об этом в четверг сообщили в Минэнерго, передает УНН.

Генерация, передача, потребление

Из-за дефицита в энергосистеме, который является следствием массированных российских атак, применяются графики почасовых отключений. В случае изменения ситуации информация будет обновлена.

В ведомстве напомнили, что отключений не предусмотрено для предприятий критической инфраструктуры, а также предприятий, которые импортируют 80% электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением.

Последствия вражеских обстрелов

Сегодня ночью враг нанес удар по ряду объектов энергетической инфраструктуры. Атакованы объекты в Днепропетровской, Донецкой, Винницкой, Киевской областях. есть разрушение и повреждение оборудования - рассказали в Минэнерго.

Обесточивались потребители. В частности, в Винницкой области выключались около 218 тысяч абонентов в 427 населенных пунктах. Наутро всех заживали. В Киевской области в результате атаки на утро остаются обесточенными 7273 абонента в 10 населенных пунктах.

7 рабочих были ранены во время атак на двух энергетических объектах. Один из них-в тяжелом состоянии. С травмами различной степени тяжести каретами скорой помощи они направлены в больницу.

Состояние сетей

В Киевской области отключалась высоковольтная воздушная линия. Ее включили в работу. Причина отключения-повреждение на линии, которая проходит по территории Беларуси (после 24.02.22 украинские энергетики не имеют доступа к обслуживанию этой линии).

Также на Киевщине кратковременно выключалась другая высоковольтная воздушная линия. Причина отключения выясняется.

Во Львовской области во время грозы выключалась высоковольтная воздушная линия.

В Запорожской области выключалась высоковольтная воздушная линия. Обесточивалась местная промышленность.

В Днепропетровской области выключалась воздушная линия облэнерго, что привело к нарушению технологии производственного процесса на одном из промышленных предприятий. Все потребители зажили.

В Житомирской области в результате кратковременного отключения воздушной линии облэнерго обесточивались две подстанции и присоединенные к ним бытовые потребители. Линия включена в работу.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии-27 573 МВт*ч. Экспорта не предвидится.

Из-за ночной атаки рф на энергетику объемы отключений света увеличат с 11:00