Під час нічних атак рф поранено 7 енергетиків, застосовуються графіки погодинних відключень - Міненерго

Ворог у ніч на 20 червня здійснив масовану атаку на енергетичні об’єкти, є пошкодження обладнання та поранено 7 працівників. Застосовуються обмеження електропостачання споживачів. Про це у четвер повідомили в Міненерго, передає УНН.

Генерація, передача, споживання

Через дефіцит в енергосистемі, який є наслідком масованих російських атак, застосовуються графіки погодинних відключень. У разі зміни ситуації інформацію буде оновлено.

У відомстві нагадали, що відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80 % електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.

Наслідки ворожих обстрілів

Сьогодні вночі ворог завдав удару по низці об’єктів енергетичної інфраструктури. Атаковано об’єкти у Дніпропетровській, Донецькій, Вінницькій, Київській областях. Є руйнування та пошкодження обладнання - розповіли у Міненерго.

Знеструмлювалися споживачі. Зокрема, у Вінницькій області вимикалися близько 218 тисяч абонентів у 427 населених пунктах. На ранок усіх заживили. У Київській області внаслідок атаки на ранок залишаються знеструмленими 7273 абоненти у 10 населених пунктах.

Під час атак на двох енергетичних об’єктах поранено 7 працівників. Один з них - у тяжкому стані. З травмами різного ступеня тяжкості каретами швидкої допомоги їх направлено до лікарні.

Стан мереж

У Київській області відключалась високовольтна повітряна лінія. Її включили в роботу. Причина відключення – пошкодження на лінії, яка проходить територією Білорусі (після 24.02.22 українські енергетики не мають доступу до обслуговування цієї лінії).

Також на Київщині короткочасно вимикалась інша високовольтна повітряна лінія. Причина відключення з'ясовується.

У Львівській області під час грози вимикалась високовольтна повітряна лінія.

У Запорізькій області вимикалась високовольтна повітряна лінія. Знеструмлювалась місцева промисловість. Усіх споживачів заживлено.

У Дніпропетровській області вимикалась повітряна лінія обленерго, що призвело до порушення технології виробничого процесу на одному з промислових підприємств. Усіх споживачів заживили.

У Житомирській області внаслідок короткочасного відключення повітряної лінії обленерго знеструмлювалися дві підстанції та приєднані до них побутові споживачі. Лінію включено в роботу.

Імпорт та експорт

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 27 573 МВт*год. Експорту не передбачається.

Через нічну атаку рф на енергетику обсяги відключень світла збільшать з 11:00