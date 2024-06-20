Під час нічних атак рф поранено 7 енергетиків, застосовуються графіки погодинних відключень - Міненерго
Київ • УНН
Під час нічних обстрілів рф постраждали 7 енергетиків. За даними міністерства енергетики, через пошкодження енергооб'єктів застосовуються погодинні графіки відключень.
Ворог у ніч на 20 червня здійснив масовану атаку на енергетичні об’єкти, є пошкодження обладнання та поранено 7 працівників. Застосовуються обмеження електропостачання споживачів. Про це у четвер повідомили в Міненерго, передає УНН.
Генерація, передача, споживання
Через дефіцит в енергосистемі, який є наслідком масованих російських атак, застосовуються графіки погодинних відключень. У разі зміни ситуації інформацію буде оновлено.
У відомстві нагадали, що відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80 % електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.
Наслідки ворожих обстрілів
Сьогодні вночі ворог завдав удару по низці об’єктів енергетичної інфраструктури. Атаковано об’єкти у Дніпропетровській, Донецькій, Вінницькій, Київській областях. Є руйнування та пошкодження обладнання
Знеструмлювалися споживачі. Зокрема, у Вінницькій області вимикалися близько 218 тисяч абонентів у 427 населених пунктах. На ранок усіх заживили. У Київській області внаслідок атаки на ранок залишаються знеструмленими 7273 абоненти у 10 населених пунктах.
Під час атак на двох енергетичних об’єктах поранено 7 працівників. Один з них - у тяжкому стані. З травмами різного ступеня тяжкості каретами швидкої допомоги їх направлено до лікарні.
Стан мереж
У Київській області відключалась високовольтна повітряна лінія. Її включили в роботу. Причина відключення – пошкодження на лінії, яка проходить територією Білорусі (після 24.02.22 українські енергетики не мають доступу до обслуговування цієї лінії).
Також на Київщині короткочасно вимикалась інша високовольтна повітряна лінія. Причина відключення з'ясовується.
У Львівській області під час грози вимикалась високовольтна повітряна лінія.
У Запорізькій області вимикалась високовольтна повітряна лінія. Знеструмлювалась місцева промисловість. Усіх споживачів заживлено.
У Дніпропетровській області вимикалась повітряна лінія обленерго, що призвело до порушення технології виробничого процесу на одному з промислових підприємств. Усіх споживачів заживили.
У Житомирській області внаслідок короткочасного відключення повітряної лінії обленерго знеструмлювалися дві підстанції та приєднані до них побутові споживачі. Лінію включено в роботу.
Імпорт та експорт
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 27 573 МВт*год. Експорту не передбачається.
Через нічну атаку рф на енергетику обсяги відключень світла збільшать з 11:0020.06.24, 10:36 • 22503 перегляди