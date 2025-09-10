Во владивостоке огонь охватил огромный склад, есть жертвы
Во владивостоке загорелся склад стройматериалов на 1000 квадратных метров, обрушилась крыша. Пожар локализован, но дым накрыл город, есть один погибший.
В среду, 10 сентября, во владивостоке загорелся склад строительных материалов, занимающий площадь в 1 тысячу квадратных метров. Из-за этого частично обрушилась крыша, сообщили российские "СМИ", передает УНН.
Детали
В сети появились соответствующие видео.
Позже стало известно, что пожар на складе во владивостоке локализован на площади в 1000 квадратных метров.
В то же время дым от пожара охватил город, а российские "СМИ" со ссылкой на местные органы власти сообщили об одном погибшем.
Напомним
8 сентября в результате серии взрывов в российском городе пенза выведены из строя две трубы магистрального газопровода и две трубы газопровода регионального значения.