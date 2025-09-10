Во владивостоке огонь охватил огромный склад, есть жертвы

$41.120.13
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
06:41 • 14745 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
06:30 • 12649 просмотра
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
10 сентября, 01:02 • 39579 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
9 сентября, 19:32 • 80201 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
9 сентября, 16:05 • 69869 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 79860 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
9 сентября, 14:25 • 33889 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 57347 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 105291 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
российские дроны залетели в Польшу: местный аэропорт закрыт из-за "незапланированной военной активности"Photo9 сентября, 22:51
Польша официально подтвердила, что задействовала собственные и союзные самолеты для обеспечения безопасности воздушного пространства.Photo9 сентября, 23:36
«Научный» лов рыбы на 258 тонн: директор госинститута разоблачен в злоупотреблении служебным положениемPhoto10 сентября, 00:14
Еще один аэропорт Польши закрыт из-за "незапланированной военной деятельности"Photo10 сентября, 00:42
В Украине масштабная тревога: Россия запустила крылатые ракеты03:12
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo9 сентября, 19:32
Сына депутата Закарпатского облсовета, разоблаченного на сбыте древесины, подозревают в ограблении: что известно о семье избранникаVideo9 сентября, 16:51
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
Эксклюзив
9 сентября, 15:59
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 79889 просмотра
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию9 сентября, 07:22
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 105318 просмотра
Дональд Туск
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Рафаэль Гросси
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Винницкая область
Житомирская область
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47
Шахед-136
Х-101
«Калибр» (семейство ракет)
Кх-59
9К720 Искандер

Во владивостоке огонь охватил огромный склад, есть жертвы

Киев • УНН

 • 314 просмотра

Во владивостоке загорелся склад стройматериалов на 1000 квадратных метров, обрушилась крыша. Пожар локализован, но дым накрыл город, есть один погибший.

Во владивостоке огонь охватил огромный склад, есть жертвы

В среду, 10 сентября, во владивостоке загорелся склад строительных материалов, занимающий площадь в 1 тысячу квадратных метров. Из-за этого частично обрушилась крыша, сообщили российские "СМИ", передает УНН.

Детали

В сети появились соответствующие видео.

Позже стало известно, что пожар на складе во владивостоке локализован на площади в 1000 квадратных метров.

В то же время дым от пожара охватил город, а российские "СМИ" со ссылкой на местные органы власти сообщили об одном погибшем.

Напомним

8 сентября в результате серии взрывов в российском городе пенза выведены из строя две трубы магистрального газопровода и две трубы газопровода регионального значения.

Евгений Устименко

Новости Мира