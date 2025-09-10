У владивостоці вогонь охопив величезний склад, є жертви
Київ • УНН
У владивостоці загорівся склад будматеріалів на 1000 квадратних метрів, обвалився дах. Пожежу локалізовано, але дим накрив місто, є один загиблий.
У середу. 10 вересня, у російському владивостоці загорівся склад будівельних матеріалів, що займає площу у 1 тисячу квадратних метрів. Через це частково обвалився дах, повідомили російські "ЗМІ", передає УНН.
Деталі
У мережі з’явились відповідні відео.
Пізніше стало відомо, що пожежа на складі у владивостоці локалізована на площі в 1000 квадратних метрів.
Водночас дим від пожежі охопив місто, а російські "ЗМІ" з посиланням на місцеві органи влади повідомили про одного загиблого.
Нагадаємо
8 вересня в результаті серії вибухів в російському місті пенза виведено з ладу дві труби магістрального газогону та дві труби газогону регіонального значення.