07:09 • 6568 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
06:41 • 13250 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
06:30 • 11662 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
10 вересня, 01:02 • 38584 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32 • 78415 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05 • 69378 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 78590 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25 • 33820 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 57295 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 104277 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
У владивостоці вогонь охопив величезний склад, є жертви

Київ • УНН

 • 94 перегляди

У владивостоці загорівся склад будматеріалів на 1000 квадратних метрів, обвалився дах. Пожежу локалізовано, але дим накрив місто, є один загиблий.

У владивостоці вогонь охопив величезний склад, є жертви

У середу. 10 вересня, у російському владивостоці загорівся склад будівельних матеріалів, що займає площу у 1 тисячу квадратних метрів. Через це частково обвалився дах, повідомили російські "ЗМІ", передає УНН.

Деталі

У мережі з’явились відповідні відео.

Пізніше стало відомо, що пожежа на складі у владивостоці локалізована на площі в 1000 квадратних метрів.

Водночас дим від пожежі охопив місто, а російські "ЗМІ" з посиланням на місцеві органи влади повідомили про одного загиблого.

Нагадаємо

8 вересня в результаті серії вибухів в російському місті пенза виведено з ладу дві труби магістрального газогону та дві труби газогону регіонального значення.

Євген Устименко

