Во Львовской области разоблачена схема незаконного ввоза авто под видом гумпомощи

Во Львовской области разоблачили группу лиц, которые незаконно ввозили автомобили под видом гуманитарной помощи. Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности Украины, передает УНН.

Детали

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) во Львовской области разоблачили схему незаконного ввоза автомобилей на территорию Украины под видом гуманитарной помощи.

Как стало известно, группа лиц использовала благотворительные организации для завоза транспортных средств на таможенную территорию Украины. В частности, в период с 2022 по 2023 год таким образом было ввезено 46 автомобилей. Некоторые из этих авто затем продавались через интернет-площадки, предназначенные для продажи подержанных транспортных средств.

Благодаря таким действиям в бюджет Украины не поступило более 5,3 млн грн налогов и таможенных платежей.

В рамках досудебного расследования детективы БЭБ провели обыски по месту жительства фигурантов дела, во время которых были изъяты документы, автомобили, средства и компьютерная техника, подтверждающие совершение уголовного преступления.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

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