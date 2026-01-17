$43.180.08
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
12:29 • 11436 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 14258 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 25849 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 36650 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 33190 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 46523 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 27671 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 42576 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 35410 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
Во Львовской области открыто уголовное производство из-за контрабанды электроники на 35 млн грн

Киев • УНН

 • 992 просмотра

Во Львовской области начато уголовное производство по факту контрабанды элитной электроники на более чем 35 млн грн. Товар обнаружили в тайнике автомобиля Renault Trafic во время таможенного контроля.

Во Львовской области открыто уголовное производство из-за контрабанды электроники на 35 млн грн

Во Львовской области правоохранители начали уголовное производство по факту контрабанды крупной партии элитной электроники, которую обнаружили в тайнике автомобиля во время таможенного контроля. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, в ночь на 17 января в зону таможенного контроля по полосе движения "зеленый коридор" заехал автомобиль Renault Trafic, при осмотре которого правоохранители обнаружили специально оборудованный тайник в полу авто. В тайнике с сокрытием от таможенного контроля перевозили элитную электронику.

"Ориентировочная стоимость изъятого товара составляет более 35 млн грн. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту контрабанды в значительном размере (ст. 201-3 УК Украины). Досудебное расследование - Территориальное управление БЭБ во Львовской области", – говорится в сообщении.

Напомним

В пункте пропуска "Нижанковичи – Мальховице" таможенники обнаружили скрытую технику Apple на 35,5 млн гривен. 37-летний водитель пытался провезти 829 единиц техники, включая iPhone, AirPods и Apple Watch

Алла Киосак

ЭкономикаКриминал и ЧП
Техника
Обыск
Бренд
Государственная граница Украины
Львовская область
Бюро экономической безопасности Украины
Генеральный прокурор Украины