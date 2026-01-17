Во Львовской области открыто уголовное производство из-за контрабанды электроники на 35 млн грн
Киев • УНН
Во Львовской области правоохранители начали уголовное производство по факту контрабанды крупной партии элитной электроники, которую обнаружили в тайнике автомобиля во время таможенного контроля. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
По предварительным данным, в ночь на 17 января в зону таможенного контроля по полосе движения "зеленый коридор" заехал автомобиль Renault Trafic, при осмотре которого правоохранители обнаружили специально оборудованный тайник в полу авто. В тайнике с сокрытием от таможенного контроля перевозили элитную электронику.
"Ориентировочная стоимость изъятого товара составляет более 35 млн грн. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту контрабанды в значительном размере (ст. 201-3 УК Украины). Досудебное расследование - Территориальное управление БЭБ во Львовской области", – говорится в сообщении.
