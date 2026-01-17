$43.180.08
12:49 • 5352 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
12:29 • 10046 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 13161 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 24612 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 35386 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 32631 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 45283 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 27455 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 42324 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 35286 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
На Львівщині відкрили кримінальне провадження через контрабанду електроніки на 35 млн грн

Київ • УНН

 • 164 перегляди

На Львівщині розпочато кримінальне провадження за фактом контрабанди елітної електроніки на понад 35 млн грн. Товар виявили у тайнику автомобіля Renault Trafic під час митного контролю.

На Львівщині відкрили кримінальне провадження через контрабанду електроніки на 35 млн грн

На Львівщині правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом контрабанди великої партії елітної електроніки, яку виявили у тайнику автомобіля під час митного контролю. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За попередніми даними, в ніч проти 17 січня у зону митного контролю смугою руху "зелений коридор" заїхав автомобіль Renault Trafic, під час огляду якого, правоохоронці виявили спеціально обладнаний сховок у підлозі авто. У схованці з приховуванням від митного контролю перевозили елітну електроніку.

"Орієнтовна вартість вилученого товару становить понад 35 млн грн. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом контрабанди у значному розмірі (ст. 201-3 КК України).Досудове розслідування - Територіальне управління БЕБ у Львівській області", – йдеться у дописі.

Нагадаємо

В пункті пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" митники виявили приховану техніку Apple на 35,5 млн гривень. 37-річний водій намагався провезти 829 одиниць техніки, включаючи iPhone, AirPods та Apple Watch

Алла Кіосак

