На Львівщині відкрили кримінальне провадження через контрабанду електроніки на 35 млн грн

На Львівщині правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом контрабанди великої партії елітної електроніки, яку виявили у тайнику автомобіля під час митного контролю. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За попередніми даними, в ніч проти 17 січня у зону митного контролю смугою руху "зелений коридор" заїхав автомобіль Renault Trafic, під час огляду якого, правоохоронці виявили спеціально обладнаний сховок у підлозі авто. У схованці з приховуванням від митного контролю перевозили елітну електроніку.

"Орієнтовна вартість вилученого товару становить понад 35 млн грн. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом контрабанди у значному розмірі (ст. 201-3 КК України).Досудове розслідування - Територіальне управління БЕБ у Львівській області", – йдеться у дописі.

Нагадаємо

В пункті пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" митники виявили приховану техніку Apple на 35,5 млн гривень. 37-річний водій намагався провезти 829 одиниць техніки, включаючи iPhone, AirPods та Apple Watch