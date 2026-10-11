Во Львовской области мужчина ударил ножом в шею военнослужащего ТЦК и скрылся

В городе Шептицком Львовской области неизвестный мужчина напал на военнослужащего ТЦК во время проверки военно-учётных документов. Пострадавшего с ранением шеи госпитализировали в реанимацию, нападающего разыскивают. Об этом сообщает полиция Львовской области, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошёл 11 октября около 16:20 на улице Тарнавского, когда группа оповещения проводила мероприятия, связанные с мобилизацией.

По предварительным данным правоохранителей, мужчина внезапно напал на военнослужащего и нанёс ему удар в шею, предположительно ножом. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

Полиция разыскивает нападающего

Другие участники группы оповещения оказали раненому домедицинскую помощь и вызвали скорую. В настоящее время военнослужащий находится в реанимации.

К поискам нападающего привлекли следственно-оперативную группу Шептицкого районного отдела полиции, сотрудников уголовного розыска и других сотрудников полиции Львовской области.

Правоохранители устанавливают личность злоумышленника и обстоятельства нападения. Вопрос о правовой квалификации происшествия в настоящее время решается.

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