На Львівщині чоловік ударив ножем у шию військовослужбовця ТЦК та втік

У місті Шептицьку Львівської області невідомий чоловік напав на військовослужбовця ТЦК під час перевірки військово-облікових документів. Потерпілого з пораненням шиї госпіталізували до реанімації, нападника розшукують. Про це повідомляє поліція Львівської області, пише УНН.

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Інцидент стався 11 жовтня близько 16:20 на вулиці Тарнавського, коли група оповіщення проводила заходи, пов'язані з мобілізацією.

За попередніми даними правоохоронців, чоловік раптово напав на військовослужбовця та завдав йому удару в шию, ймовірно ножем. Після цього зловмисник утік із місця події.

Поліція розшукує нападника

Інші учасники групи оповіщення надали пораненому домедичну допомогу та викликали швидку. Наразі військовослужбовець перебуває у реанімації.

До пошуків нападника залучили слідчо-оперативну групу Шептицького районного відділу поліції, оперативників карного розшуку та інших співробітників поліції Львівщини.

Правоохоронці встановлюють особу зловмисника та обставини нападу. Питання щодо правової кваліфікації події наразі вирішують.

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