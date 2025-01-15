Во Львове задержан студент, который жестоко убил пенсионерку
Киев • УНН
Во Львове задержали 17-летнего студента за убийство 76-летней пенсионерки в ее квартире на улице Тершаковцев. Злоумышленник нанес жертве многочисленные удары по голове стулом и молотком.
Во Львове полицейские задержали 17-летнего злоумышленника, который жестоко убил пенсионерку. Студенту грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Об этом сообщает ГУНП во Львовской области, пишет УНН.
Детали
Вечером 13 января в милицию обратились жители одного из домов на улице Тершаківців во Львове и сообщили о теле своей соседки с признаками насильственной смерти, которое они обнаружили в ее собственной квартире.
Полицейские установили личность погибшей - 76-летней местной жительницы. Установлено, что пенсионерка умерла в результате многочисленных травм головы. Правоохранители установили, что в квартиру к пенсионерке забежал неизвестный мужчина, нанес ей многочисленные удары по голове, вероятно, стулом и молотком, после чего скрылся.
Вскоре, во время обследования района, патрульные полицейские обнаружили злоумышленника и задержали его на улице Левицкого во Львове.
Личность задержанного установлена - им оказался студент одного из львовских высших учебных заведений, 17-летний уроженец Кировоградской области. На момент совершения преступления он находился в неадекватном состоянии
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Напомним
53-летний киевлянин выстрелил из травматического оружия в лицо 30-летнему мужчине во время конфликта на выгуле собак. Злоумышленнику грозит до 7 лет заключения за хулиганство.