Во Львове задержан студент, который жестоко убил пенсионерку

Во Львове полицейские задержали 17-летнего злоумышленника, который жестоко убил пенсионерку. Студенту грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Об этом сообщает ГУНП во Львовской области, пишет УНН.

Детали

Вечером 13 января в милицию обратились жители одного из домов на улице Тершаківців во Львове и сообщили о теле своей соседки с признаками насильственной смерти, которое они обнаружили в ее собственной квартире.

Полицейские установили личность погибшей - 76-летней местной жительницы. Установлено, что пенсионерка умерла в результате многочисленных травм головы. Правоохранители установили, что в квартиру к пенсионерке забежал неизвестный мужчина, нанес ей многочисленные удары по голове, вероятно, стулом и молотком, после чего скрылся.

Вскоре, во время обследования района, патрульные полицейские обнаружили злоумышленника и задержали его на улице Левицкого во Львове.

Личность задержанного установлена - им оказался студент одного из львовских высших учебных заведений, 17-летний уроженец Кировоградской области. На момент совершения преступления он находился в неадекватном состоянии