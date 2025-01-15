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У Львові затримано студента, який жорстоко вбив пенсіонерку

У Львові затримано студента, який жорстоко вбив пенсіонерку

Київ • УНН

 • 46627 перегляди

У Львові затримали 17-річного студента за вбивство 76-річної пенсіонерки у її квартирі на вулиці Тершаківців. Зловмисник завдав жертві численних ударів по голові стільцем та молотком.

У Львові поліцейські затримали 17-річного зловмисника, який жорстоко вбив пенсіонерку. Студенту загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Про це повідомляє ГУНП у Львівській області, пише УНН.

Деталі

Ввечері 13 січня до правоохоронців звернулись мешканці одного з будинків на вулиці Тершаківців у Львові та повідомили про тіло своєї сусідки з ознаками насильницької смерті, яке вони виявили у її власній квартирі.

Поліцейські встановили особу загиблої – 76-річної місцевої мешканки. Встановлено, що пенсіонерка померла внаслідок чисельних травм голови. Правоохоронці встановили, що у квартиру до пенсіонерки забіг невідомий чоловік, завдав їй чисельних ударів по голові, ймовірно, стільцем та молотком, після чого втік.

Невдовзі, під час обстеження району, патрульні поліцейські виявили зловмисника та затримали його на вулиці Левицького у Львові.

Особу затриманого встановлено – ним виявився студент одного з львівських вищих навчальних закладів, 17-річний уродженець Кіровоградської області. На момент вчинення злочину він перебував в неадекватному стані

- йдеться у повідомленні.
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Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо

53-річний киянин вистрілив з травматичної зброї в обличчя 30-річному чоловіку під час конфлікту на вигулі собак. Зловмиснику загрожує до 7 років ув'язнення за хуліганство.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
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