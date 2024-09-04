Во Львове возросло количество пострадавших после ночной атаки рф
Киев • УНН
После ночной вражеской атаки во Львове еще три человека самостоятельно обратились за медицинской помощью. Ранее сообщалось о 3 погибших и 25 пострадавших в результате нападения.
После ночной вражеской атаки во Львове еще три человека самостоятельно обратились за медицинской помощью, сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий в среду, пишет УНН.
Еще три человека самостоятельно обратились за помощью в медучреждения Львова
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Ранее сообщалось о 3 погибших и 25 пострадавших.