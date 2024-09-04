У Львові зросла кількість постраждалих після нічної атаки рф

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Після нічної ворожої атаки у Львові ще три людини самостійно звернулися за медичною допомогою. Раніше повідомлялося про 3 загиблих та 25 постраждалих внаслідок нападу.

Після нічної ворожої атаки у Львові ще три людини самостійно звернулися за медичною допомогою, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у середу, пише УНН.  

Ще три людини самостійно звернулися по допомогу у медзаклади Львова

- написав Козицький у Telegram.

Доповнення

Раніше повідомлялося про 3 загиблих та 25 постраждалих.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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