У Львові зросла кількість постраждалих після нічної атаки рф
Київ • УНН
Після нічної ворожої атаки у Львові ще три людини самостійно звернулися за медичною допомогою. Раніше повідомлялося про 3 загиблих та 25 постраждалих внаслідок нападу.
Після нічної ворожої атаки у Львові ще три людини самостійно звернулися за медичною допомогою, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у середу, пише УНН.
Ще три людини самостійно звернулися по допомогу у медзаклади Львова
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Раніше повідомлялося про 3 загиблих та 25 постраждалих.