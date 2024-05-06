Во Львове сегодня традиционно празднуют Поливальный понедельник

Во второй день Пасхи во Львове устроили традиционные водные бои. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает УНН.

Детали

"Уже третий год Львов не гудит Пасхой. Но гаивки, поливка и обмен различными традициями остается в Шевченковском Гаю. Наши дети должны не забывать и продолжать наши украинские традиции. Культура нации, которую никогда не сможет уничтожить враг. Спасибо. Христос Воскрес", - написал Садовый.

Напомним

Украинцы, в том числе солдаты на фронте, праздновали Пасху в условиях продолжающейся войны, делясь фото и видео праздничных традиций, таких как освящение куличей, украшение яиц и обмен поздравлениями "Христос воскрес".