У Львові сьогодні традиційно святкують Поливаний понеділок
Київ • УНН
На другий день Великодня у Львові влаштували традиційні водні бої, продовжуючи українську традицію святкування Поливаного понеділка.
У другий день Великодня у Львові влаштували традиційні водні бої. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає УНН.
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"Вже третій рік Львів не гуде Великоднем. Але гаївки, поливання та обмін різними традиціями залишається у Шевченківському Гаю. Наші діти мають не забувати і продовжувати наші українські традиції. Культура нації, яку ніколи не зможе знищити ворог. Дякую. Христос Воскрес", - написав Садовий.
Нагадаємо
Українці, в тому числі солдати на фронті, святкували Великдень в умовах війни, що триває, ділячись фото і відео святкових традицій, таких як освячення пасок, прикрашання яєць і обмін привітаннями "Христос воскрес".