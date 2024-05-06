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У Львові сьогодні традиційно святкують Поливаний понеділок

У Львові сьогодні традиційно святкують Поливаний понеділок

Київ • УНН

 • 19840 перегляди

На другий день Великодня у Львові влаштували традиційні водні бої, продовжуючи українську традицію святкування Поливаного понеділка.

У другий день Великодня у Львові влаштували традиційні водні бої. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає УНН.

Деталі

"Вже третій рік Львів не гуде Великоднем. Але гаївки, поливання та обмін різними традиціями залишається у Шевченківському Гаю. Наші діти мають не забувати і продовжувати наші українські традиції. Культура нації, яку ніколи не зможе знищити ворог. Дякую. Христос Воскрес", - написав Садовий.

Нагадаємо

Українці, в тому числі солдати на фронті, святкували Великдень в умовах війни, що триває, ділячись фото і відео святкових традицій, таких як освячення пасок, прикрашання яєць і обмін привітаннями "Христос воскрес".

Павло Башинський

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