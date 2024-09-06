Во Львове прощаются с семьей Базилевичей, которые погибли в результате российской атаки

В Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла началось прощание с погибшими членами семьи Базилевич. Люди пришли с живыми цветами с траурными лентами.

Пишет УНН со ссылкой на Суспільне.

Детали

Во Львове прощаются с семьей Базилевичей: Евгения, Ярина, Дарья и Эмилия Базилевич погибли в результате террористической атаки рф 4 сентября, в собственном доме. Чин похорон начался в 14:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. Проститься с погибшими пришли родные, друзья, общественные деятели и жители Львова. Многие из них принесли букеты подсолнухов.

Люди рассказывают о погибших как о патриотах и цвете нации.

Евгения, Дарья и Ярина были пластунками. Самой младшей дочери Базилевичей Эмилии было семь лет. Девочка перешла во второй класс.

18-летняя Дарья Базилевич училась на втором курсе программы "Культурология" Гуманитарного факультета УКУ.

Ярина Базилевич, которой был 21 год, работала программным менеджером в офисе "Львов - молодежная столица Европы 2025".

Из семьи остался в живых только отец.

Прощание с погибшей в результате обстрела Ириной Демидовой началось в 12:00 в Храме святого Архистратига Михаила. Ее похоронят на кладбище в селе Зимняя Вода. Похороны Юрия Арабского начались в 11:00 в часовне Рождества Иоанна Крестителя.

Напомним,

В результате российской атаки на Львов погибло семь мирных жителей. Мэр города Андрей Садовый сообщил имена и возраст погибших, среди которых была 7-летняя девочка.