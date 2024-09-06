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У Львові прощаються з родиною Базилевичів, які загинули внаслідок російської атаки

У Львові прощаються з родиною Базилевичів, які загинули внаслідок російської атаки

Київ • УНН

 • 16341 перегляди

У Львові відбувається прощання з чотирма членами родини Базилевичів, які загинули внаслідок російської атаки 4 вересня. Люди згадують загиблих як патріотів, багато хто приніс соняхи.

В Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла розпочалося прощання із загиблими членами родини Базилевич. Люди прийшли з живими квітами з траурними стрічками.

Пише УНН із посиланням на Суспільне.

Деталі

У Львові прощаються з сім'єю Базилевичів: Євгенія, Ярина, Дарина та Емілія Базилевич загинули внаслідок терористичної атаки рф 4 вересня, у власному помешканні. Чин похорону розпочався о 14:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Попрощатись із загиблими прийшли рідні, друзі, громадські діячі та мешканці Львова. Чимало з них принесли букети соняхів.

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Люди розповідають про загиблих як про патріотів та цвіт нації.

Євгенія, Дарина та Ярина були пластунками. Наймолодшій доньці Базилевичів Емілії було сім років. Дівчинка перейшла у другий клас.

 18-річна Дарина Базилевич навчалася на другому курсі програми "Культурологія" Гуманітарного факультету УКУ.

Ярина Базилевич, якій був  21 рік, працювала програмною менеджеркою в офісі "Львів - молодіжна столиця Європи 2025".

Із сім'ї залишився живим лише батько.

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Прощання із загиблою внаслідок обстрілу Іриною Демидовою розпочалось о 12:00 у Храмі святого Архистратига Михаїла. Її поховають на кладовищі у селі Зимна Вода.  Похорон Юрія Арабського почався об 11:00 в каплиці Різдва Івана Хрестителя.

Нагадаємо

Внаслідок російської атаки на Львів загинуло семеро мирних жителів. Мер міста Андрій Садовий повідомив імена та вік загиблих, серед яких була 7-річна дівчинка.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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