У Львові прощаються з родиною Базилевичів, які загинули внаслідок російської атаки
Київ • УНН
У Львові відбувається прощання з чотирма членами родини Базилевичів, які загинули внаслідок російської атаки 4 вересня. Люди згадують загиблих як патріотів, багато хто приніс соняхи.
В Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла розпочалося прощання із загиблими членами родини Базилевич. Люди прийшли з живими квітами з траурними стрічками.
Пише УНН із посиланням на Суспільне.
Деталі
У Львові прощаються з сім'єю Базилевичів: Євгенія, Ярина, Дарина та Емілія Базилевич загинули внаслідок терористичної атаки рф 4 вересня, у власному помешканні. Чин похорону розпочався о 14:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Попрощатись із загиблими прийшли рідні, друзі, громадські діячі та мешканці Львова. Чимало з них принесли букети соняхів.
Люди розповідають про загиблих як про патріотів та цвіт нації.
Євгенія, Дарина та Ярина були пластунками. Наймолодшій доньці Базилевичів Емілії було сім років. Дівчинка перейшла у другий клас.
18-річна Дарина Базилевич навчалася на другому курсі програми "Культурологія" Гуманітарного факультету УКУ.
Ярина Базилевич, якій був 21 рік, працювала програмною менеджеркою в офісі "Львів - молодіжна столиця Європи 2025".
Із сім'ї залишився живим лише батько.
Прощання із загиблою внаслідок обстрілу Іриною Демидовою розпочалось о 12:00 у Храмі святого Архистратига Михаїла. Її поховають на кладовищі у селі Зимна Вода. Похорон Юрія Арабського почався об 11:00 в каплиці Різдва Івана Хрестителя.
Нагадаємо
Внаслідок російської атаки на Львів загинуло семеро мирних жителів. Мер міста Андрій Садовий повідомив імена та вік загиблих, серед яких була 7-річна дівчинка.