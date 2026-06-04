Во Львове экс-депутат с сыном продавали «инвалидность» для выезда за границу за 15 тыс. долларов
Киев • УНН
Во Львове экс-депутат с сыном продавали фиктивную инвалидность за 15 тысяч долларов. Фигурантов задержали во время получения части неправомерной выгоды.
Во Львове правоохранители разоблачили бывшего депутата одного из сельсоветов Жолковского района и его сына, которые, по данным следствия, организовали схему оформления фиктивной инвалидности для выезда военнообязанных за границу. За свои "услуги" они требовали 15 тыс. долл., а после получения части средств были задержаны. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
Бывший депутат одного из сельсоветов Жолковского района и его 46-летний сын, по данным следствия, организовали схему заработка на военнообязанном, который планировал выехать за границу.
66-летний львовянин и его сын предложили мужчине два варианта:
• за 15 000 долларов США — оформление медицинских документов для установления инвалидности III группы с правом выезда;
• за 10 000 долларов США — незаконное пересечение границы вне пунктов пропуска.
Мужчина выбрал первый вариант. После этого отец и сын неоднократно встречались с ним в публичных местах вблизи торговых центров, согласовывали детали и давали указания.
Впоследствии сумма выросла: сначала требовали дополнительно 40 000 грн за изготовление документов, а позже еще 11 000 грн — за "стационарное лечение" без пребывания пациента
Для "убеждения" его несколько раз возили в медучреждение во Львовской общине, однако с врачами он не контактировал — ждал в авто, пока оформляли документы.
В конце мая подозреваемые сообщили, что документы почти готовы, и попросили оплату. После получения первой части они были задержаны правоохранителями.
При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры обоим сообщено о подозрении в организации и содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенном из корыстных побуждений группой лиц (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
Продолжаются следственные действия, устанавливаются другие причастные, в частности среди работников медучреждения.
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