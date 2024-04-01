Во французских Альпах следователи нашли кости 2-летнего мальчика, который пропал в 2023 году

После исчезновения маленького ребенка из дома бабушки и дедушки в июле 2023 года, полиция и жители тщетно искали следы, но только сейчас правоохранители сделали ужасное открытие. Об этом передает УНН со ссылкой на Spiegel.

Прокуратура Франции подтвердила, что через девять месяцев после исчезновения двухлетнего ребенка, который находился южном французском городке у бабушки и дедушки, следователи нашли кости ребенка возле горной деревни Ле Верне.

В субботу полиция была проинформирована об обнаружении костей вблизи деревни Ле Верне - заявил прокурор Жан-Люк Блашон.

Причина смерти не может быть установлена, но дальнейший ДНК-анализ костей все равно будет проведен.

Полиция разворачивает средства для проведения дополнительных поисков в районе, где они были найдены - сказал Блашон.

Напомним,

5-летний ребенок умер от отравления угарным газом в селе Литин Винницкой области, в то время как мать, бабушка и тетя ребенка были госпитализированы.

12-летний мальчик получил контузию в результате российского обстрелау села Долина Запорожской области, его госпитализировали, но его жизни ничего не угрожает.