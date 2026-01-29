$42.770.19
Во Франции законодатели поддержали отмену "супружеского долга"

Киев • УНН

 • 286 просмотра

Национальное собрание Франции единогласно одобрило отмену "супружеского долга". Это уточняет отсутствие обязательств вступать в сексуальные отношения в браке.

Во Франции законодатели поддержали отмену "супружеского долга"

Национальное собрание Франции единогласно одобрило отмену "супружеского долга", пишет УНН со ссылкой на RFI.

Детали

В среду, 28 января, Национальное собрание, являющееся нижней палатой парламента Франции, единогласно одобрило отмену "супружеского долга", приняв закон, который уточняет отсутствие какой-либо обязанности вступать в сексуальные отношения в браке, несмотря на сохраняющуюся юридическую неоднозначность в Гражданском кодексе страны.

"Я хотела бы выразить соболезнования всем женщинам, которых принудили к этому, которые пострадали от изнасилования в браке... мы рассчитываем на то, что этот текст станет отправной точкой, чтобы все это действительно закончилось", - заявила после голосования депутат от Партии зеленых Мари-Шарлотта Гарен, соавтор законопроекта.

Принятый 106 голосами "за" и 0 "против", законопроект теперь должен быть рассмотрен Сенатом Франции.

Во Франции запрет на соцсети для подростков до 15 лет поддержали законодатели: что дальше27.01.26, 16:49 • 2966 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Гражданский кодекс Украины
Брак
Франция