У Франції законодавці підтримали скасування "подружнього обов'язку"

29 січня, 00:09 • 10295 перегляди
Мерц: Україна не зможе вступити до Євросоюзу у 2027 році
28 січня, 19:02 • 18885 перегляди
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
28 січня, 18:50 • 20496 перегляди
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
28 січня, 18:25 • 18741 перегляди
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
28 січня, 18:10 • 17989 перегляди
В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
28 січня, 15:19 • 19273 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
28 січня, 15:18 • 21822 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
28 січня, 14:57 • 14785 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
28 січня, 14:19 • 26431 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
28 січня, 11:48 • 24978 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Трамп запускає програму "рахунків Трампа": $1000 для кожної дитини при народженні у США28 січня, 21:39 • 4456 перегляди
У французькому Куршевелі спалахнула масштабна пожежа в елітному готелі28 січня, 21:58 • 3546 перегляди
Глава МЗС Естонії закликає прискорити ухвалення 20-го пакета санкцій проти рф28 січня, 22:35 • 3532 перегляди
Демократи у Сенаті США висунули ультиматум Трампу для запобігання локдауну29 січня, 00:39 • 10909 перегляди
"Міст, який ми не перетнули": Рубіо назвав ключове питання у мирних переговорах щодо війни рф проти України06:15 • 3106 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 39956 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 68987 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 94588 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 73802 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 92646 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 12860 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 40187 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 38579 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 45196 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 47759 перегляди
У Франції законодавці підтримали скасування "подружнього обов'язку"

Київ • УНН

 • 206 перегляди

Національні збори Франції одноголосно схвалили скасування "подружнього обов'язку". Це уточнює відсутність зобов'язань вступати в сексуальні стосунки в шлюбі.

У Франції законодавці підтримали скасування "подружнього обов'язку"

Національні збори Франції одноголосно схвалили скасування "подружнього обов'язку", пише УНН з посиланням на RFI.

Деталі

У середу, 28 січня, Національні збори, які є нижньою палатою парламенту Франції, одноголосно схвалили скасування "подружнього обов'язку", ухваливши закон, який уточнює відсутність будь-якого обов'язку вступати в сексуальні стосунки в шлюбі, попри юридичну неоднозначність, що зберігається, у Цивільному кодексі країни.

"Я хотіла б висловити співчуття всім жінкам, яких примусили до цього, які постраждали від зґвалтування в шлюбі... ми розраховуємо на те, що цей текст стане відправною точкою, щоб усе це справді закінчилося", - заявила після голосування депутатка від Партії зелених Марі-Шарлотта Гарен, співавторка законопроєкту.

Ухвалений 106 голосами "за" і 0 "проти", законопроєкт тепер має бути розглянутий Сенатом Франції.

У Франції заборону на соцмережі для підлітків до 15 років підтримали законодавці: що далі27.01.26, 16:49 • 2966 переглядiв

Юлія Шрамко

