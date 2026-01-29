У Франції законодавці підтримали скасування "подружнього обов'язку"

Національні збори Франції одноголосно схвалили скасування "подружнього обов'язку", пише УНН з посиланням на RFI.

Деталі

У середу, 28 січня, Національні збори, які є нижньою палатою парламенту Франції, одноголосно схвалили скасування "подружнього обов'язку", ухваливши закон, який уточнює відсутність будь-якого обов'язку вступати в сексуальні стосунки в шлюбі, попри юридичну неоднозначність, що зберігається, у Цивільному кодексі країни.

"Я хотіла б висловити співчуття всім жінкам, яких примусили до цього, які постраждали від зґвалтування в шлюбі... ми розраховуємо на те, що цей текст стане відправною точкою, щоб усе це справді закінчилося", - заявила після голосування депутатка від Партії зелених Марі-Шарлотта Гарен, співавторка законопроєкту.

Ухвалений 106 голосами "за" і 0 "проти", законопроєкт тепер має бути розглянутий Сенатом Франції.

