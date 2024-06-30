Во Франции проходит первый тур досрочных парламентских выборов. Голосование может проложить путь к правопопулистскому правительству - по результатам опросов лидирует правонационалистическое "Национальное объединение". Об этом пишет УНН со ссылкой на RTBF и Tagesschau.

Детали

В воскресенье во Франции начался первый тур досрочных парламентских выборов. Согласно опросам общественного мнения, президент Эммануэль Макрон и его центристские силы потерпеть поражение от правых националистов Марин Ле Пен.

В последних опросах борьба за пьедестал выглядит следующим образом: Национальному объединению (Front national (FN) и его союзникам приписывают от 35 до 37% голосов, 29% - Новому народному фронту (состоящему из 4 разных партий) и 19 . Также вероятны 5% для лагеря (Renaissance, MoDem, Horizons) президента Макрона.

Согласно некоторым опросам, FN даже имеет перспективу получить абсолютное большинство в Национальном собрании. Однако есть еще много переменных.

Ожидается, что явка избирателей достигнет рекордного уровня из-за важности голосования. Это, вероятно, приведет к тому, что в первом туре будет выбрано несколько десятков кандидатов. Перед вторым туром, который состоится 7 июля, встает вопрос, сколько кандидатов могут снять свои кандидатуры, чтобы не допустить победы кандидата от FN.

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