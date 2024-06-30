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У Франції відбувається перший тур парламентських виборів

Київ • УНН

 • 20213 перегляди

У Франції відбувся перший тур дострокових парламентських виборів, на яких праві націоналістичні партії, такі як "Національне об'єднання", лідирують в опитуваннях проти центристських сил президента Макрона.

У Франції відбувається перший тур парламентських виборів

У Франції проходить перший тур дострокових парламентських виборів. Голосування може прокласти шлях до правопопулістського уряду - за результатами опитувань лідирує правонаціоналістичне "Національне об'єднання". Про це пише УНН із посиланням на RTBF і Tagesschau.

Деталі

У неділю у Франції розпочався перший тур дострокових парламентських виборів. Згідно з опитуваннями громадської думки, президент Еммануель Макрон і його центристські сили зазнати поразки від правих націоналістів Марін Ле Пен.

В останніх опитуваннях боротьба за п’єдестал виглядає наступним чином: Національному об’єднанню (Front national (FN) та його союзникам приписують від 35 до 37% голосів, 29% — Новому народному фронту (що складається з 4 різних партій) і 19 . Також ймовірні 5% для табору (Renaissance, MoDem, Horizons) президента Макрона.

Згідно з деякими опитуваннями, FN навіть має перспективу отримати абсолютну більшість у Національних зборах. Однак є ще багато змінних.

Очікується, що явка виборців досягне рекордного рівня через важливість голосування. Це, ймовірно, призведе до того, що в першому турі буде обрано кілька десятків кандидатів. Перед другим туром, який відбудеться 7 липня, постає питання, скільки кандидатів можуть зняти свої кандидатури, щоб не допустити перемоги кандидата від FN.

Очільник партії Ле Пен підтримав озброєння України, але сказав "ні французьким військам"19.06.24, 16:50 • 29181 перегляд

Ігор Тележніков

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