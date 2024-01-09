Во Франции предлагают усилить развитие атомной энергетики: климатические активисты возмущены

Во Франции законодатели предлагают сосредоточиться на развитии ядерной энергетики, забыв о возобновляемых источниках энергии. Об этом пишет France24, передает УНН.

Детали

Новый французский законопроект об энергетике способствует дальнейшему развитию ядерной энергетики. В то же время критики высмеивают документ, поскольку там нет никаких упоминаний о развитии возобновляемой энергетики.

Отмечается, что текст подтверждает "устойчивый выбор использования ядерной энергии как конкурентоспособного и безуглеродного" источника электроэнергии. Кроме того, он предусматривает строительство новых атомных реакторов.

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В то же время предложенный текст не устанавливает никаких целей по наращиванию возобновляемых мощностей, в частности ветровых и солнечных, в отличие от предыдущих энергетических законов.

Вместе с тем Министерство энергетического перехода заявило, что "неправильно говорить, что нет цели по возобновляемым источникам энергии", поскольку правительство само установит цели позже.

Однако такие заявления не удовлетворяют активистов и экспертов. Они отмечают, что Франции следует значительно увеличить долю возобновляемых источников энергии, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

Менеджер по энергетическому переходу Climate Action Network Энн Бринго называет такой законопроект "шагом назад" и отмечает, что он не соответствует европейским целям.

Кроме того, президент Французского союза возобновляемых источников энергии Жюль Ниссен заявил, что потрясен отсутствием каких-либо норм по возобновляемым источникам энергии в документе.

Дополнение

Франция, как и другие страны ЕС, стремится достичь углеродной нейтральности в 2050 году. Однако, после нефтяного кризиса 1973 года, Париж стал лидером в производстве атомной энергии.

Тогда в стране построили более 50 таких электростанций, которые вырабатывали около двух третей электроэнергии страны.

Сейчас страна пытается перейти к другим источникам энергии - в частности солнечным и ветровым электростанциям.

Справочно

Европейская комиссия 4 марта 2020 официально представила проект климатического законодательства нацеленного на достижение Европой углеродной нейтральности к 2050 году.

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Законом предусматривается юридически обязательная цель - достичь чистых нулевых выбросов парниковых газов (net zero greenhouse gas emissions) к 2050 году. Институты ЕС и государства-члены будут обязаны принять необходимые меры на уровне ЕС и на национальном уровне для достижения цели.

Напомним,

Более 20 стран, включая США и Великобританию, одобрили Декларацию COP28 по утроению мощностей атомной энергетики до 2050 года.