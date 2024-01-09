У Франції пропонують посилити розвиток атомної енергетики: кліматичні активісти обурені

У Франції законодавці пропонують зосередитись на розвитку ядерної енергетики, забувши про відновлювальні джерела енергії. Про це пише france24, передає УНН.

Деталі

Новий французький законопроєкт про енергетику сприяє подальшому розвитку ядерної енергетики. Водночас критики висміюють документ, оскільки там немає жодних згадок щодо розбудови відновлювальної енергетики.

Зазначається, що текст підтверджує "сталий вибір використання ядерної енергії як конкурентоспроможного та безвуглецевого" джерела електроенергії. Крім того, він передбачає будівництво нових атомних реакторів.

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Водночас запропонований текст не встановлює конкретних цілей щодо нарощування відновлюваних потужностей, зокрема вітрових та сонячних, на відміну від попередніх енергетичних законів.

Разом з тим у Міністерстві енергетичного переходу заявили, що "неправильно говорити, що немає мети щодо відновлюваних джерел енергії", оскільки уряд сам встановить цілі пізніше.

Проте такі заяви не задовольняють активістів та експертів. Вони наголошують, що Франції слід значно збільшити частку відновлюваних джерел енергії, аби досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року.

Менеджер з енергетичного переходу Climate Action Network Енн Брінго називає такий законопроєкт "кроком назад" і наголошує, що він не відповідає європейським цілям.

Крім того, президент Французького союзу відновлюваних джерел енергії Жюль Ніссен заявив, що приголомшений відсутністю будь-яких норм щодо відновлюваних джерел енергії у документі.

Доповнення

Франція, як і інші країни ЄС, прагне досягти вуглецевої нейтральності у 2050 році. Проте, після нафтової кризи 1973 року, Париж став лідером у виробництві атомної енергії.

Тоді в країні побудували понад 50 таких електростанцій, які виробляли близько двох третин електроенергії країни.

Зараз країна намагається перейти до інших джерел енергії - зокрема сонячних та вітрових електростанцій.

Довідково

Європейська комісія 4 березня 2020 офіційно представила проєкт кліматичного законодавства націленого на досягнення Європою вуглецевої нейтральності до 2050 року.

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Законом передбачається юридично обов'язкова мета — досягнути чистих нульових викидів парникових газів (net zero greenhouse gas emissions) до 2050 року. Інститути ЄС і держави-члени будуть зобов'язані вжити необхідних заходів на рівні ЄС та на національному рівні для досягнення мети.

Нагадаємо

Понад 20 країн, включаючи США та Велику Британію, схвалили Декларацію COP28 щодо потроєння потужностей атомної енергетики до 2050 року.