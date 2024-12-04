Во Франции правительство отправили в отставку

ukenru
Эксклюзив
Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)
17:27 • 28530 просмотра

Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)

Эксклюзив
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
 • 101166 просмотра

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

Ликвидация КРАИЛ и запрет военным сниматься в рекламе азартных игр: Рада приняла закон
 • 95840 просмотра

Ликвидация КРАИЛ и запрет военным сниматься в рекламе азартных игр: Рада приняла закон

Эксклюзив
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
 • 108777 просмотра

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

Эксклюзив
"Фактически нулевые продажи и поведенческие изменения": эксперт по недвижимости рассказала, что происходит на рынке
 • 100228 просмотра

"Фактически нулевые продажи и поведенческие изменения": эксперт по недвижимости рассказала, что происходит на рынке

Эксклюзив
Дайвинг-реабилитация в Броварах: инновационный подход к поддержке ветеранов
 • 111695 просмотра

Дайвинг-реабилитация в Броварах: инновационный подход к поддержке ветеранов

Эксклюзив
"Слуга народа" рекомендует премьеру выдвинуть кандидатуру Чернышова на должность министра объединения украинцев
 • 129567 просмотра

"Слуга народа" рекомендует премьеру выдвинуть кандидатуру Чернышова на должность министра объединения украинцев

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве
 • 169399 просмотра

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность
 • 189935 просмотра

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

Эксклюзив
Сомнительная методология: журналисты обратились в аудиторскую службу с просьбой проверить тендер на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 132632 просмотра

Сомнительная методология: журналисты обратились в аудиторскую службу с просьбой проверить тендер на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Дания выделяет 6 млн евро на восстановление энергетики Украины: что известно

Дания выделяет 6 млн евро на восстановление энергетики Украины: что известно

 • 25401 просмотра
День печенья: 3 вкусных рецепта домашних вкусностей

День печенья: 3 вкусных рецепта домашних вкусностей

 • 72050 просмотра
Mcdonald's тестирует завтраки в Виннице: появятся ли они в других городах?

Mcdonald's тестирует завтраки в Виннице: появятся ли они в других городах?

 • 53943 просмотра
Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

 • 55009 просмотра
Россияне предприняли попытку прорыва в Купянск, однако ВСУ отработали хорошо - ЦПД при СНБО

Россияне предприняли попытку прорыва в Купянск, однако ВСУ отработали хорошо - ЦПД при СНБО

 • 18629 просмотра
публикации
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
Эксклюзив

 • 101166 просмотра
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
Эксклюзив

 • 108777 просмотра
Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

 • 117204 просмотра
Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

 • 169399 просмотра
Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

 • 189935 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

 • 55009 просмотра
Mcdonald's тестирует завтраки в Виннице: появятся ли они в других городах?

Mcdonald's тестирует завтраки в Виннице: появятся ли они в других городах?

 • 53943 просмотра
День печенья: 3 вкусных рецепта домашних вкусностей

День печенья: 3 вкусных рецепта домашних вкусностей

 • 72050 просмотра
Улов почти на 100 кг: в Германии рыбаки поймали гигантского сома

Улов почти на 100 кг: в Германии рыбаки поймали гигантского сома

 • 105803 просмотра
Едет держать польский музыкальный фронт: Винник даст концерт в Варшаве

Едет держать польский музыкальный фронт: Винник даст концерт в Варшаве

 • 72610 просмотра
Актуальное
Во Франции правительство отправили в отставку

Во Франции правительство отправили в отставку

Киев  •  УНН

 • 4314 просмотра

Read in English

Парламент Франции вынес вотум недоверия правительству премьер-министра Мишеля Барнье 331 голосом. Это первый такой случай с 1962 года, а правительство Барнье стало самым коротким в истории Пятой Республики.

Вечером среды, 4 декабря, французский парламент вынес правительству премьер-министра Мишеля Барнье вотум недоверия. Об этом сообщает Le Figaro, пишет УНН.

Детали

За вынесение вотума недоверия проголосовал 331 депутат Национального собрания (нижняя палата парламента). Всего для такого решения нужно было 289 голосов.

Издание отмечает, что это первый подобный случай с 1962 года, когда вотум недоверия получил Жорж Помпиду. Кроме того, правительство Мишеля Барнье стало наименее долговременным со времен основания Пятой Республики в 1958 году, просуществовав менее трех месяцев.

Справка

Вотум недоверия был выдвинутого Новым народным фронтом (ННФ) и поддержанного Национальным объединением (НО), партией Марин Ле Пен.

Таким образом, Национальное собрание Франции имеет на повестке дня два вотума недоверия: один, представленный депутатами левой коалиции Нового народного фронта (La France Insoumise, социалисты, зеленые и коммунисты), а другой - от крайнего большинства. 

У оппозиции было 24 часа, чтобы выразить вотум недоверия.

Напомним

Суть проблемы, из-за которой правительство Мишеля Барнье,  потерпело поражение, заключается в законопроекте о финансировании социального обеспечения.

Трудности Барнье в проталкивании бюджета на 2025 год в глубоко разделенном парламенте погрузили Францию во второй политический кризис за последние шесть месяцев.

С момента своего формирования в сентябре правительство меньшинства Барнье полагается на поддержку "Национального фронта" для своего выживания.

Бюджетный законопроект, который имел целью сдержать растущий государственный дефицит Франции за счет повышения налогов на 60 млрд евро (63 млрд долларов США) и сокращения расходов, мог означать конец этого шаткого баланса.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
frantsiyaФранция