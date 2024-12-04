Во Франции правительство отправили в отставку
Киев • УНН
Парламент Франции вынес вотум недоверия правительству премьер-министра Мишеля Барнье 331 голосом. Это первый такой случай с 1962 года, а правительство Барнье стало самым коротким в истории Пятой Республики.
Вечером среды, 4 декабря, французский парламент вынес правительству премьер-министра Мишеля Барнье вотум недоверия. Об этом сообщает Le Figaro, пишет УНН.
Детали
За вынесение вотума недоверия проголосовал 331 депутат Национального собрания (нижняя палата парламента). Всего для такого решения нужно было 289 голосов.
Издание отмечает, что это первый подобный случай с 1962 года, когда вотум недоверия получил Жорж Помпиду. Кроме того, правительство Мишеля Барнье стало наименее долговременным со времен основания Пятой Республики в 1958 году, просуществовав менее трех месяцев.
Справка
Вотум недоверия был выдвинутого Новым народным фронтом (ННФ) и поддержанного Национальным объединением (НО), партией Марин Ле Пен.
Таким образом, Национальное собрание Франции имеет на повестке дня два вотума недоверия: один, представленный депутатами левой коалиции Нового народного фронта (La France Insoumise, социалисты, зеленые и коммунисты), а другой - от крайнего большинства.
У оппозиции было 24 часа, чтобы выразить вотум недоверия.
Напомним
Суть проблемы, из-за которой правительство Мишеля Барнье, потерпело поражение, заключается в законопроекте о финансировании социального обеспечения.
Трудности Барнье в проталкивании бюджета на 2025 год в глубоко разделенном парламенте погрузили Францию во второй политический кризис за последние шесть месяцев.
С момента своего формирования в сентябре правительство меньшинства Барнье полагается на поддержку "Национального фронта" для своего выживания.
Бюджетный законопроект, который имел целью сдержать растущий государственный дефицит Франции за счет повышения налогов на 60 млрд евро (63 млрд долларов США) и сокращения расходов, мог означать конец этого шаткого баланса.