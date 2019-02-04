Ночью в Ровно горел ресторан
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В городе Ровно сегодня ночью горело не эксплуатирующее здание бывшего ресторана "Istanbul" на улице Степана Бандеры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Ровенской области.
"Пожарные установили, что огнем полностью охвачено деревянное помещение здания. Учитывая размеры и сложность пожара, а также серьезную угрозу опрокидывания огня на рядом стоящее здание Ровенской областной станции переливания крови и соседние жилые дома, руководителем тушения пожара было принято решение о привлечении дополнительных сил и средств. На тушения пожара с разных сторон спасатели подали восемь водяных стволов. Очень затрудняло работу сотрудников ГСЧС сильное задымление, поэтому работать пришлось в аппаратах защиты органов дыхания и зрения. Также из-за слишком высокой температуры бойцам ГСЧС на начальном этапе тушения было трудно приблизиться к зданию. Воду приходилось подавать примерно в семи метрах от горящего здания", - говорится в сообщении.
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Спасателям удалось предотвратить взрыв в помещении, вынеся из здания два углекислотных баллона.
Пожар удалось локализовать в 02:15, а полностью ликвидировать в 03:50.
По данным спасателей, погибших и пострадавших нет.
В результате пожара огнем уничтожена часть здания на площади 350 м.кв.
На тушение пожара было привлечено 8 единиц спецтехники ГСЧС и 40 человек личного состава спасателей. На месте пожара также работала оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в Ровенской области.
Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.
Напомним, в городе Днепр на Соборной площади Соборного района в помещении кафе, которое расположено на первом этаже трехэтажного жилого дома, произошел пожар в результате которой две женщины получили ожоги.