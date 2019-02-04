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Дві жінки отримали опіки внаслідок пожежі у кав’ярні

Дві жінки отримали опіки внаслідок пожежі у кав’ярні

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. У місті Дніпро на Соборній площі Соборного району у приміщенні кав’ярні, яка розташована на першому поверсі трьохповерхового житлового будинку, сталась пожежа в наслідок якої дві жінки отримали опіки. Про це повідомляє УНН з посилання на прес-службу ДСНС України.

"3 лютого о 18:58 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу у кав’ярні на Соборній площі Соборного району міста Дніпро. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло у приміщенні кав’ярні, яка розташована на першому поверсі 3-поверхового житлового будинку", - йдеться у повідомленні.

Дві жінки: власниця кав’ярні та відвідувачка закладу, отримали опіки внаслідок пожежі. Постраждалі госпіталізовано до опікового відділення Дніпропетровської міської клінічної лікарні №2.

За даними рятувальників, вогнем пошкоджено дерев'яне крісло та стілець на площі 2м.кв.

Пожежу локалізовано о 19:17 та ліквідовано о 19:20.

До гасіння займання залучено 10 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, на Нікітському бульварі в центрі Москви горів житловий будинок. В результаті події загинуло чотири людини.

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