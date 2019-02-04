Дві жінки отримали опіки внаслідок пожежі у кав’ярні

КИЇВ. 4 лютого. УНН. У місті Дніпро на Соборній площі Соборного району у приміщенні кав’ярні, яка розташована на першому поверсі трьохповерхового житлового будинку, сталась пожежа в наслідок якої дві жінки отримали опіки. Про це повідомляє УНН з посилання на прес-службу ДСНС України.