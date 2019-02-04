Две женщины получили ожоги в результате пожара в кафе
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В городе Днепр на Соборной площади Соборного района в помещении кафе, которое расположено на первом этаже трехэтажного жилого дома, произошел пожар в результате которого две женщины получили ожоги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"3 февраля в 18:58 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в кафе на Соборной площади Соборного района города Днепр. Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в помещении кафе, которое расположено на первом этаже 3-этажного жилого дома", - говорится в сообщении.
Две женщины: владелица кафе и посетительница заведения, получили ожоги в результате пожара. Пострадавшие госпитализированы в ожоговое отделение Днепропетровской городской клинической больницы №2.
По данным спасателей, огнем повреждено деревянное кресло и стул на площади 2м.кв.
Пожар локализован в 19:17 и ликвидирован в 19:20.
К тушению пожара привлечены 10 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
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