У центрі Москви горів житловий будинок, четверо загиблих

"При пожежі на Нікітському бульварі загинули чотири людини", - повідомили в прес-службі ГУ МСЧ Москви.

В результаті події три людини постраждали, 42 врятовані, в тому числі вісім дітей. Пожежа поширилась на 2 тис. кв. м і йому був привласнений підвищений рівень складності. Гасіння ускладнювалося тим, що будівля має дерев'яні перекриття, а багато квартир зазнали перепланування.

За адресою Нікітський бульвар, 12 знаходиться житловий будинок 1912 року спорудження, він відноситься до об'єктів культурної спадщини. У будинку розташовані понад 100 житлових квартир, вартість чотирикімнатної перевищує 90 млн рублів. За словами мешканців, в цьому будинку квартири належать актрисі Інгеборге Дапкунайте, художнику Нікасу Сафронову, співачці Любові Казарновській.

Нагадаємо, в Києві ліквідували масштабну пожежу на складах на вул. Червоноткацькій, 69.



