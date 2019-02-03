Масштабну пожежу на складах у Києві ліквідували
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. У Києві о 14:28 ліквідували масштабну пожежу на складах на вул. Червоноткацькій, 69, передає УНН із посиланням на прес-службу ДСНС.
"...пожежу на вул. Червоноткацькій, 69, о 14:28 вдалося ліквідувати", - йдеться у повідомленні.
За інформацією рятувальників, під час пожежі з будівлі винесли 12 газових балонів, тим самим попередивши можливий вибух. Також відбулося руйнування 2-х перегородок в складській будівлі та частково зруйновано 1-несучу стіну будівлі.
Нагадаємо, 2 лютого об 11:52 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу в чотирьохповерховій складській будівлі на вул. Червоноткацькiй, 69. Через 11 годин рятувальники локалізували пожежу на площі 10500 кв. м а саме о 23:03, а 3 лютого о 14:28 – ліквідували.
На місці події працювавало 35 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 137 чоловік особового складу.
Інформації щодо жертв та постраждалих немає. Причина виникнення займання встановлюється.