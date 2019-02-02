ДСНС оновила дані щодо пожежі на складських приміщеннях у Києві

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Станом на 20:00 площа пожежі на складах у Києві складає 10 тис. 500 м кв., існує загроза розповсюдження вогню на поруч розташовану будівлю. Попередньо жертв та постраждалих немає. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.