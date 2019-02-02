ДСНС оновила дані щодо пожежі на складських приміщеннях у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Станом на 20:00 площа пожежі на складах у Києві складає 10 тис. 500 м кв., існує загроза розповсюдження вогню на поруч розташовану будівлю. Попередньо жертв та постраждалих немає. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
“По прибуттю на місце події перших пожежно-рятувальних підрозділів, площа пожежі вже досягла великих обсягiв, адже, через велику завантаженість приміщень горючими матеріалами та відсутністю протипожежними перегородками, вогонь швидко поширювався. На території об’єкту відсутнє зовнішнє протипожежне водопостачання, тому, аби забезпечити пожежні автоцистерни водою, вогнеборцям доводилося прокладати магістральні лінії великою протяжністю, але, навіть і в тих пожежних гідрантах тиск недостатній для ефективної ліквідації пожежі, також проводиться і підвоз води до місця пожежі”, — вказано у повідомленні ДСНС.
На місці події працює 35 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 137 чоловік особового складу, а саме, від ГУ ДСНС України у м. Києві задіяно 32 одиниці техніки та 126 чоловік особового складу, від ГУ ДСНС України у Київській області — 3 одиниці техніки та 11 чоловік особового складу. Ліквідація пожежі триває.
Нагадуємо, 2 лютого об 11:52 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу в чотирьохповерховій складській будівлі на вул. Червоноткацькiй, 69, що у Деснянському районі столиці.