ГСЧС обновила данные касательно пожара на складских помещениях в Киеве

“По прибытию на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений, площадь пожара уже достигла больших объемов, ведь за большой загруженности помещений горючими материалами и отсутствием противопожарными перегородками, огонь быстро распространялся. На территории объекта отсутствует внешнее противопожарное водоснабжение, поэтому, чтобы обеспечить пожарные автоцистерны водой, пожарным приходилось прокладывать магистральные линии большой протяженности, но даже и в тех пожарного гидранта давление недостаточно для эффективной ликвидации пожара, также проводится и подвоз воды к месту пожара”, — указывается в сообщении ГСЧС.

На месте происшествия работает 35 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 137 человек личного состава, а именно, от ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве задействовано 32 единицы техники и 126 человек личного состава, от ГУ ГСЧС Украины в Киевской области — 3 единицы техники и 11 человек личного состава. Ликвидация пожара продолжается.

Напоминаем, 2 февраля в 11:52 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном складском здании на ул. Червоноткацкой, 69, что в Деснянском районе столицы.