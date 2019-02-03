Масштабный пожар на складах в Киеве ликвидировали
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Киеве в 14:28 ликвидировали масштабный пожар на складах на ул. Красноткацкой, 69, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"... пожаре на ул. Красноткацкой, 69, в 14:28 удалось ликвидировать", - говорится в сообщении.
По информации спасателей, во время пожара из здания вынесли 12 газовых баллонов, тем самым предупредив возможный взрыв. Также произошло разрушение 2-х перегородок в складском здании и частично разрушено 1-несущую стену здания.
Напомним, 2 февраля в 11:52 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном складском здании на ул. Красноткацкой, 69. Через 11 часов спасатели локализовали пожар на площади 10500 кв. м а именно в 23:03, а 3 февраля в 14:28 - ликвидировали.
На месте происшествия работало 35 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 137 человек личного состава.
Информации о жертвах и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.