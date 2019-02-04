В центре Москвы горел жилой дом, четверо погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. На Никитском бульваре в центре Москвы горел жилой дом. В результате происшествия погибло четыре человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"При пожаре на Никитском бульваре погибли четыре человека", - сообщили в пресс-службе ГУ МСЧ Москвы.
В результате происшествия три человека пострадали, 42 спасены, в том числе восемь детей. Распространившемуся на 2 тыс. кв. м пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Тушение осложнялось тем, что здание имеет деревянные перекрытия, а многие квартиры подверглись перепланировке.
По адресу Никитский бульвар, 12 находится жилой дом 1912 года постройки, он относится к объектам культурного наследия. В доме расположены более 100 жилых квартир, стоимость четырехкомнатной превышает 90 млн рублей. По словам жильцов, в этом доме квартиры принадлежат актрисе Ингеборге Дапкунайте, художнику Никасу Сафронову, певице Любови Казарновской.
Напомним, в Киеве ликвидировали масштабный пожар на складах на ул. Красноткацкой, 69.