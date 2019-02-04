Вночі у Рівному горів ресторан

КИЇВ. 4 лютого. УНН. У місті Рівному сьогодні вночі горіла не експлуатуюча будівля колишнього ресторану "Istanbul" на вулиці Степана Бандери. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Рівненській області.