Вночі у Рівному горів ресторан
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. У місті Рівному сьогодні вночі горіла не експлуатуюча будівля колишнього ресторану "Istanbul" на вулиці Степана Бандери. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Рівненській області.
"Вогнеборці встановили, що вогнем повністю охоплене дерев’яне приміщення будівлі. Зважаючи на розміри та складність пожежі, а також серйозну загрозу перекидання вогню на поруч розташовану будівлю Рівненської обласної станції переливання крові та сусідні житлові будинки, керівником гасіння пожежі було прийнято рішення про залучення додаткових сил та засобів.На гасіння пожежі з різних сторін рятувальники подали вісім водяних стволів. Дуже ускладнювало роботу працівників ДСНС сильне задимлення, тому працювати довелося в апаратах захисту органів дихання та зору. Також через надто високу температуру бійцям ДСНС на початковому етапі гасіння важко було наблизитися до будівлі. Воду доводилося подавати приблизно за сім метрів від палаючої будівлі", - йдеться у повідомленні.
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Рятувальникам вдалося запобігти вибуху у приміщенні, винісши з будівлі два вуглекислотних балони.
Пожежу вдалося локалізувати о 02:15, а повністю ліквідувати о 03:50.
За даними рятувальників, загиблих та постраждалих не має.
Внаслідок пожежі вогнем знищено частину будівлі на площі 350 м.кв.
На гасіння пожежі було залучено 8 одиниць спецтехніки ДСНС та 40 чоловік особового складу рятувальників. На місці пожежі також працювала оперативна група Головного управління ДСНС України у Рівненській області.
Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.
Нагадаємо, у місті Дніпро на Соборній площі Соборного району у приміщенні кав’ярні, яка розташована на першому поверсі трьохповерхового житлового будинку, сталась пожежа в наслідок якої дві жінки отримали опіки.