Ночью в Киеве горел рынок
Киев • УНН
КИИВ.20 января. УНН. Ночью в Голосеевском районе Киева горели торговые киоски на рынке. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС в Киеве.
В оперативно-координационный центр ГосЧС в Киеве в 2:32 поступило сообщение о пожаре в Голосеевском районе на улице Изюмская, 7.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что на площади около 200 кв. м горят киоски, расположенные в торговом ряду.
"В 3:31 пожар на площади 250 кв. м был локализован, а в 4:16 - ликвидирован. В результате пожара сгорели и повреждены 8 торговых киосков со строительным и промышленным товаром", - сообщили спасатели.
Для ликвидации пожара было задействовано 6 единиц основной специальной пожарно-спасательной техники и 26 спасателей.
Жертв и пострадавших при пожаре нет. Причины возникновения возгорания выясняются.