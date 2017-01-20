Вночі у Києві горів ринок
Київ • УНН
КИЇВ.20 січня. УНН. Вночі у Голосіївському районі Києва горіли торговельні кіоски на ринку. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС у Києві.
До оперативно-координаційного центру ДСНС у Києві о 02:32 надійшло повідомлення про пожежу в Голосіївському районі на вулиці Ізюмська, 7.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на площі близько 200 кв. м горять кіоски, розташовані у торговому ряду.
“О 03:31 пожежу на площі 250 кв. м. було локалізовано, а о 04:16 — ліквідовано. Внаслідок пожежі згоріли та пошкоджені 8 торгівельних кіосків з будівельним та промисловим товаром”, — повідомили рятувальники.
Для ліквідації пожежі було задіяно 6 одиниць основної спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 26 рятувальників.
Жертв та постраждалих під час пожежі немає. Причини виникнення загорання з’ясовуються.