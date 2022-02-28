Ночью в Чернигове горели детсад, жилой дом и магазин
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В Чернигове российские оккупанты попали в детский сад, жилой дом и магазин, пострадавших нет. Об этом отмечается в комментарии ГСЧС, переданном СМИ, информирует УНН.
Детали
28 февраля начиная с около 02:00 в результате вражеских обстрелов в Чернигове вражеский боеприпас попал в фундамент пятиэтажного жилого дома, что повлекло возгорание двух квартир на первом и втором этаже. Пожар ликвидирован.
Как сообщается, еще один боеприпас попал в здание детского сада вызвав пожар. По состоянию на 6 часов подразделения ГСЧС к тушению не были привлечены в связи с продолжением обстрелов.
Также, вражеский боеприпас попал в здание магазина на центральном рынке, пожар ликвидирован на площади 70 м. кв. К работам привлекались 10 человек, 2 ед. техники.
Жертв и пострадавших нет.
Как отметили в ГСЧС, периодически враг проводит обстрелы с определенным интервалом в одну точку, возможно, идет пристрелка по радиотелецентру.
Напомним
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