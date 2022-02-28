У Київській області російські окупанти спалили музей з роботами художниці Марії Приймаченко
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. У селі Іванкові Київської області, російські окупанти знищили місцевий музей, в якому зберігалися роботи художниці Марії Приймаченко. Про це у Facebook повідомила збирачка української старовини та мистецтва, дослідниця та блогер Устина Стефанчук, інформує УНН.
Цитата
“В містечку Іванків згорів історико-краєзнавчий музей. Знищені унікальні твори Марії Приймаченко. С*ки московитські, своєї культури не маєте, а те, що маєте, не цінуєте і чуже нищите. Хоча, що дивуватися, у вас руйнування в крові, вся ваша історія це історія грабунку і терору. Приймаченко вам, м*даки, не подарую ніколи!” — написала вона.
Нагадаємо
В центрі Чернігова у житловий будинок влучила ракета.