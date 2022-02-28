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15 марта, 19:03 • 77544 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 119152 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 112222 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106801 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 93363 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 92236 просмотра

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В Киевской области российские оккупанты сожгли музей с работами художницы Марии Приймаченко

В Киевской области российские оккупанты сожгли музей с работами художницы Марии Приймаченко

Киев • УНН

 • 503863 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. В селе Иванкове Киевской области, российские оккупанты уничтожили местный музей, в котором хранились работы художницы Марии Приймаченко. Об этом в Facebook сообщила собирательница украинской старины и искусства, исследователь и блогер Устина Стефанчук, информирует УНН.

Цитата

“В городке Иванков сгорел историко-краеведческий музей. Уничтожены уникальные произведения Марии Приймаченко. С*ки московитские, своей культуры не имеете, а то, что имеете, не цените и чужое уничтожаете. Хотя, что удивляться, у вас разрушение в крови, вся ваша история это история грабежа и террора. Приймаченко вам, м*даки, не подарю никогда!” — написала она.

Напомним

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