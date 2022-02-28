В Киевской области российские оккупанты сожгли музей с работами художницы Марии Приймаченко
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В селе Иванкове Киевской области, российские оккупанты уничтожили местный музей, в котором хранились работы художницы Марии Приймаченко. Об этом в Facebook сообщила собирательница украинской старины и искусства, исследователь и блогер Устина Стефанчук, информирует УНН.
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“В городке Иванков сгорел историко-краеведческий музей. Уничтожены уникальные произведения Марии Приймаченко. С*ки московитские, своей культуры не имеете, а то, что имеете, не цените и чужое уничтожаете. Хотя, что удивляться, у вас разрушение в крови, вся ваша история это история грабежа и террора. Приймаченко вам, м*даки, не подарю никогда!” — написала она.
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