В Киевской области российские оккупанты сожгли музей с работами художницы Марии Приймаченко

Цитата

“В городке Иванков сгорел историко-краеведческий музей. Уничтожены уникальные произведения Марии Приймаченко. С*ки московитские, своей культуры не имеете, а то, что имеете, не цените и чужое уничтожаете. Хотя, что удивляться, у вас разрушение в крови, вся ваша история это история грабежа и террора. Приймаченко вам, м*даки, не подарю никогда!” — написала она.

Напомним

В центре Чернигова в жилой дом попала ракета.