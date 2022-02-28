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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Вночі у Чернігові горіли дитсадок, житловий будинок і магазин

Вночі у Чернігові горіли дитсадок, житловий будинок і магазин

Київ • УНН

 • 166551 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. У Чернігові російські окупанти поцілили у дитячий садок, житловий будинок і магазин, постраждалих немає. Про це зазначається у коментарі ДСНС, переданому ЗМІ, інформує УНН.

Деталі

28 лютого починаючи близько з 02:00 внаслідок ворожих обстрілів у Чернігові ворожий боєприпас влучив у фундамент п’ятиповерхового житлового будинку, що спричинило займання двох квартир на першому та другому поверсі. Пожежа ліквідована.

Як повідомляється, ще один боєприпас поцілив у будівлю дитячого садка спричинивши пожежу. Станом на 6 годину підрозділи ДСНС до гасіння не були залучені у зв’язку з продовженням обстрілів.

Також, ворожий боєприпас влучив у будівлю магазину на центральному ринку, пожежа ліквідована на площі 70 м. кв. До робіт залучались 10 осіб, 2 од. техніки.

Жертв і постраждалих немає.

Як наголосили у ДСНС, періодично ворог проводить обстріли з певним інтервалом в одну точку, можливо, йде пристрілювання по радіотелецентру.

Нагадаємо 

У Київській області російські окупанти спалили музей з роботами художниці Марії Приймаченко.

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