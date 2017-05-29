Ночью временно ограничат движение транспорта на Одесской площади
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. В ночь с 29 на 30 мая движение транспорта на съездах с путепровода на Одесской площади временно закроют. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
С 22:00 29 мая по 6:00 30 мая в рамках капитального ремонта путепровода на Одесской площади обустраивать асфальтобетонное покрытие на съездах с путепровода со стороны ул. Академика Заболотного. В связи с этим на них поочередно закрывать движение транспорта.
Как сообщал УНН, этими вихиднимикияны праздновали 1535-й день рождения города.
Кроме того, в юбилейном "Пробега под каштанами" приняли участие более 10 тыс. человек.