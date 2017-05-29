Вночі тимчасово обмежать рух транспорту на Одеській площі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. У ніч із 29 на 30 травня рух транспорту на з’їздах зі шляхопроводу на Одеській площі тимчасово закриють. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Із 22:00 29 травня до 06:00 30 травня в рамках капітального ремонту шляхопроводу на Одеській площі облаштовуватимуть асфальтобетонне покриття на з’їздах із шляхопроводу зі сторони вул. Академіка Заболотного. У зв’язку з цим на них почергово закриватимуть рух транспорту.
Як повідомляв УНН, цими вихіднимикияни святкували 1535-й день народження міста.
Крім того, у ювілейному "Пробігу під каштанами" взяли участь понад 10 тис. осіб.