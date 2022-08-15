Ночью оккупанты снова обстреляли Николаев: повреждены учебное заведение и гостиница
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В эту ночь российские оккупанты снова обстреляли Николаев – повреждены учебное заведение и гостиница в окрестностях города. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует УНН.
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"Ночью, 15 августа, около 02:40 Николаев подвергся вражеским обстрелам. В результате чего повреждено учебное заведение и гостиница в окрестностях города. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация о последствиях обстрелов уточняется", – говорится в сообщении.
Ситуация в Николаевской области
Николаевский район:
Ночью, 15 августа, оккупанты обстреляли с. Котлярево Шевченковской громады. Информация о последствиях обстрелов уточняется.
Баштанский район:
Вчера, 14 августа, ориентировочно в 9:30, 12:00, 16:00 и 21:00 были обстрелы за пределами с. Широкое Широковской громады.
Также 15 августа примерно в 06:30 враг обстрелял с. Широкое – повреждено сельхозпостройки в домохозяйствах, пострадавших нет.
Этой ночью, примерно в 01:40, обстрелам подверглоись с. Поляна Широковской громады – повреждены жилые дома и гаражи.
Под постоянным огнем остаются населенные пункты Березнеговатской громады, которые находятся на линии разграничения. За прошедшие сутки были обстрелы окрестностей пгт Березнеговатого и сел Высунск и Семеновка. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.
В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним
К вечеру 13 августа тремя реактивными снарядами системы залпового огня "Ураган" оккупанты атаковали портовую инфраструктуру Николаева.