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Після заяв про можливість приєднання до "зернового коридору": росіяни "Ураганами" атакували портову інфраструктуру Миколаєва

Київ • УНН

 • 191063 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Надвечір, 13 серпня, трьома реактивними снарядами системи залпового вогню «Ураган» було атаковано портову інфраструктуру Миколаєва. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Після заяв про можливість приєднання до "зернового коридору": росіяни "Ураганами" атакували портову інфраструктуру Миколаєва

Цитата

«За інформацією оперативного командування «Південь», надвечір, 13 серпня, трьома реактивними снарядами системи залпового вогню «Ураган» атаковано портову інфраструктуру Миколаєва. Без жертв», - повідомив Кім.

Деталі

За його словами, також ввечері, 13 серпня, близько 20:00 Миколаїв зазнав обстрілів. За інформацію оперативного командування «Південь» шістьма реактивними снарядами системи залпового вогню «Смерч» нанесено удар по житловим кварталам та промисловим об’єктам міста. Пошкоджень зазнали кілька будівель, поранення отримала одна цивільна особа.

«Вночі, 14 серпня, близько 02:00 ворог знову обстріляв обласний центр. Детальна інформація уточнюється», - написав Кім.

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Окрім того, Кім повідомив про ситуацію у районах.

Миколаївський район:

Ввечері, 13 серпня, орієнтовно о 20:12 зафіксовано ворожий обстріл смт Первомайське Первомайської громади. Внаслідок якого пошкоджено магазин та житловий будинок. Постраждалих немає.

Вночі, 14 серпня, орієнтовно о 02:30 внаслідок обстрілів с. Галицинове Галицинівської громади пошкоджено господарські споруди. Постраждалих немає.

Баштанський район:

Вчора, 13 серпня, орієнтовно о 12:30 були обстріли с. Широке Широківської громади. Пошкоджено три житлових будинки та стадіон. Близько 14:00 обістріли були за межами с. Поляна. Близько 19:00 були обстріли за межами сіл Червна Долина та Поляна. Сьогодні, 14 серпня, близько 03:30 були обстріли по сільськогосподарським спорудам с. Широке. Постраждалих немає.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Так, протягом минулої доби були обстріли територій смт Березнегувате, сіл Лепетиха та Кавказ.

У Первомайському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна розгляне можливість приєднання миколаївського порту до “зернового коридору”, якщо росія дотримається домовленості про розблокування українських портів та гарантування безпеки. 

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