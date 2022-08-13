Миколаїв обстріляли ракетами: повідомляють про пораненого

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"Близько 8 вечора Миколаїв обстріляли. В одному з районів ракета розірвалась біля житлового будинку", - йдеться у повідомленні.

Наразі наслідки руйнувань зʼясовують. Відомо про одного пораненого.

Нагадаємо

Міськрада Маріуполя з посиланням на очевидців події повідомляє про сильний вибух в місті.