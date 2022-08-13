Николаев обстреляли ракетами: сообщают о раненом

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"Около 8 вечера Николаев обстреляли. В одном из районов ракета разорвалась возле жилого дома", - говорится в сообщении.

В настоящее время последствия разрушений выясняются. Известно об одном раненом.

Напомним

Горсовет Мариуполя со ссылкой на очевидцев происшествия сообщает о сильном взрыве в городе.