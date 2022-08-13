Вибух в Маріуполі: рашисти намагались вкрасти металолом, але натрапили на "сюрприз"

Цитата

"Місцеві жителі повідомляють, що сильний вибух у Маріуполі стався в районі Шлакової гори. Російські окупанти намагалися вкрасти металолом, але натрапили на "сюрприз". Крім того, місцеві чули стрілянину в районі Азовстальської. Ймовірно, що це окупанти між собою не поділили награбоване чи тік-ток війська кадирова знімають чергове постановочне відео свого "героїзму", - йдеться в повідомленні.

Додамо

Сьогодні в Маріуполі пролунав потужний вибух, який чуло все місто.